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Mondiali, Algeria-Austria 3-3: ‘biscotto’ al fotofinish e Iran eliminato

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Algeria e Austria pareggiano per 3-3 nel match della terza giornata del Gruppo J e con 4 punti si qualificano entrambe ai sedicesimi. L’Austria è seconda per differenza reti. Il risultato elimina l’Iran, esclusa dalle 8 migliori terze promosse alla fase successiva. 

Il match si decide di fatto negli ultimissimi minuti, con la doppia fiammata in pieno recupero dopo una lunghissima fase di ‘sonno’ che provoca i fischi del pubblico di Kansas City. Al 93′, Mahrez riceve l’imbucata di Aouar e insacca per il 3-2 con condannerebbe l’Austria all’eliminazione. Il pareggio provvidenziale arriva al 96′ con il neoentrato Kalajdzic, a segno di testa grazie anche alla libertà concessa dalla generosa difesa algerina. Le due reti in extremis rianimano una partita spenta dalle due squadre al 60′ dopo il doppio botta e risposta. 

Austria avanti al 27′ con Arnautovic, che sfrutta l’assist di Alaba: 1-0. Replica algerina al 45′ con ﻿Belghali, che gestisce il pallone con la suola e spara di sinistro: 1-1. Nella ripresa, Sabitzer riporta avanti i biancorossi piombando sul cross di Laimer: 2-1 al 55′. Il nuovo vantaggio dura appena 5 minuti perché al 60′ Mahrez firma il 2-2 con un destro perfetto dopo la pregevole iniziativa di Aouar. La coppia si rimette al lavoro al 92′ per il provvisorio 3-2. L’Austria rischia di finire fuori dai Mondiali ma al fotofinish trova la capocciata vincente di Kalajdzic: biancorossi avanti, Iran a casa. 

 

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