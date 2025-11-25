9.4 C
Firenze
martedì 25 Novembre 2025
Notte di paura per la famiglia Pinamonti, rapina in casa durante Sassuolo-Pisa

(Adnkronos) – Notte di paura per la famiglia dell’attaccante del Sassuolo
Andrea Pinamonti. Mentre il giocatore era in campo nella sfida tra i neroverdi e il Pisa
lunedì 24 novembre dei ladri si sono introdotti nella casa del giocatore a Modena, quando c’erano i due bimbi con la baby sitter, mentre la compagna del giocatore Dasha Lapushka era allo stadio a seguire la partita. 

A denunciare l’episodio è stata la stessa Dasha Lapushka, influencer e modella nata in Bielorussia, in una storia su Instagram. “Ieri sera mentre ero a guardare la partita del mio fidanzato, sono entrati ladri in casa. C’erano la baby sitter e i miei due bambini: grazie a Dio i piccoli erano giù e stanno bene ed è davvero l’unica cosa che conta. Le cose materiali si ricomprano, la serenità no”, ha detto la compagna di Pinamonti. 

“Chi fa del male semina solo male e prima o poi la vita presenta il conto. Spero che chi ha fatto questo venga presto individuato e fermato. Purtroppo, in Italia negli ultimi anni c’è qualcosa che non funziona: troppi furti, troppa violenza, troppi femminicidi. Forse, con punizioni più adeguate, molti ci penserebbero due volte prima di agire”, ha concluso. 

