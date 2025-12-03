Nuova Zelanda, ingoia uovo Fabergé da 19mila dollari: arrestato

(Adnkronos) – Un uomo neozelandese è stato accusato di furto dopo aver presumibilmente rubato un ciondolo a forma di uovo Fabergé tempestato di diamanti in un modo piuttosto insolito, ingoiandolo. Lo rende noto la polizia di Auckland spiegando che il bottino ingerito, del valore di 19.300 dollari, non è stato ancora recuperato. Il ladro, 32 anni, è stato arrestato nella gioielleria Partridge Jewellers, nel centro di Auckland, dove era stato fermato dopo aver ingoiato la refurtiva. Sottoposto a visita medica, rimane in custodia e comparirà in tribunale l’8 dicembre, come ha dichiarato la polizia.

Fabergé è uno dei gioiellieri più rinomati al mondo, noto per le sue uova imperiali russe. Secondo il sito web, il pendente è realizzato con 60 diamanti bianchi e 15 zaffiri blu e si apre rivelando un polpo in miniatura in oro 18 carati con due occhi di diamanti neri. L’uovo Octopussy, come viene chiamato, è stato ispirato dall’omonimo film di James Bond del 1983, incentrato su un furto di uova Fabergé.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)