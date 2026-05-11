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Omicidio Bakary Sako a Taranto, fermati 4 giovanissimi membri baby gang: tre sono minori

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(Adnkronos) – Sono quattro, tutti incensurati, i giovani fermati per la morte di Bakary Sako, il 35enne maliano ucciso a Taranto. Lo annuncia il Tg1: tre di loro hanno fra i 15 e i 16 anni, mentre il quarto è un 19enne. All’appello mancherebbe un 15enne.  

Gli agenti della squadra mobile sono riusciti a risalire alla loro identità grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Per tutti l’accusa è di omicidio aggravato dai futili motivi.  

Il Tg1 poi mostra un video, registrato alle 5:20 del mattino, in cui si vede il bracciante in sella alla sua bici nella zona della città vecchia prima dell’aggressione: Sako sarebbe stato accerchiato e aggredito con calci, pugni e, forse, anche con un coltello che non è stato ancora ritrovato. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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