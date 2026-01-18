5.5 C
Firenze
domenica 18 Gennaio 2026
'Ornella senza fine', stasera 18 gennaio: Fabio Fazio torna con lo speciale su Vanoni

REDAZIONE
Torna Fabio Fazio con uno speciale su Ornella Vanoni. Stasera, domenica 18 gennaio, in prima serata e in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, andrà in onda ‘Ornella senza fine’, un grande evento televisivo per celebrare e ricordare Ornella Vanoni e le sue canzoni, con grandi ospiti, tante sorprese e incursioni live nei luoghi a lei cari. 

Ospiti della serata, alcuni dei più grandi artisti del panorama italiano e internazionale, suoi colleghi e amici: Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Toquinho, Loredana Bertè, Virginia Raffaele, Diodato, Elisa, Emma, Mahmood, Annalisa, Arisa, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Francesco Gabbani, Malika Ayane, che interpreteranno le canzoni di Ornella Vanoni che hanno fatto la storia della musica. 

E ancora, interverranno Vincenzo Mollica, Pacifico, Filippa Lagerbäck, Mara Maionchi, Mario Lavezzi, il Sindaco di Milano Beppe Sala e i familiari di Ornella Vanoni, il figlio Cristiano e i nipoti Matteo e Camilla. 

Lo speciale ‘Ornella senza fine’ è anticipato da ‘Che tempo che fa – Notizie’, dalle ore 20.25, per il consueto racconto dell’attualità del programma di Fabio Fazio. 

