Ornella Vanoni e la ‘corte’ a Marracash: “Se avessi 30 anni in meno…”

(Adnkronos) – Nel giorno della morte di Ornella Vanoni la musica si unisce nel ricordare il pilastro della musica italiana. Tra gli artisti che hanno condiviso sui social messaggi di addio anche Marracash, il rapper di Nicosia per il quale Vanoni aveva più volte espresso un certo ‘interesse’.

È diventato virale su X un video del 2024, quando in una puntata del podcast 2046, condotto da Fabio Rovazzi e dallo speaker radiofonico Marco Mazzoli, gli ospiti sono stati Fabio Fazio e Ornella Vanoni. “Sappiamo che hai un debole per Marracash”, le avevano chiesto. “Beh si, è un bel ragazzo… lo trovo un gran figo e gli ho detto ‘ti sbatterei al muro se avessi avuto trent’anni di meno….'”, aveva replicato Ornella Vanoni, con la solita ironia regalando una delle sue ‘perle’ che mai verranno dimenticate.

E quello che aveva detto Vanoni era vero. Perchè nel 2023 la cantante era stata invitata a cena da Marracash per passare una serata insieme al ristorante. Seduti uno di fronte all’altra, Ornella aveva confessato al rapper che se avesse avuto qualche anno in meno ci avrebbe provato, per poi aggiungere: “Ma non saremmo andati d’accordo, perché vado in tristezza anche io. Triste tu, triste io, un disastro”.

La cantante, nel giorno della sua morte, è stata omaggiata proprio da Marracash sui social: “Ciao amica mia”, ha scritto il rapper, che aveva citato nella canzone ’64 Bars’ (“Quando si stacca dalle riunioni fumo una canna con la Vanoni”).

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)