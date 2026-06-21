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Ostigard, emozione… Mondiale: assiste alla nascita della figlia su FaceTime

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(Adnkronos) – Una serata che Leo Ostigard difficilmente dimenticherà. Dopo aver lasciato il segno ai Mondiali 2026 con un gol nella vittoria per 4-1 contro l’Iraq, il difensore norvegese del Genoa ha vissuto uno dei momenti più importanti della sua vita lontano dal campo: la nascita del suo primo figlio. 

Un’emozione doppia per il centrale, che ha ricevuto l’abbraccio e le congratulazioni dei compagni di squadra, come mostrato da un emozionante video pubblicato dalla Federcalcio norvegese sui social, in cui si vede tutta la gioia del gruppo per Ostigard e per la compagna Aurora Eidmann. 

Il difensore del Genoa ha raccontato così il momento: “È stata fantastica. Io non ho fatto molto, dovevo solo starle vicino. Sono così orgoglioso, è qualcosa di incredibile”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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