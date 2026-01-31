11.6 C
Paura a Roma, uomo armato di coltello spaventa passanti a Centocelle

(Adnkronos) – Un uomo armato di coltello stava spaventando i passanti a Centocelle a Roma: per questo in piazzale delle Gardenie sono intervenuti gli agenti del V Gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale. Gli agenti stavano svolgendo il consueto servizio di vigilanza nell’area del mercato di viale della Primavera, quando, allertati da alcuni cittadini, sono intervenuti e hanno trovato l’uomo, in stato di alterazione, con il coltello in una mano e ferite all’altro braccio.  

Secondo la ricostruzione della polizia locale, messa subito in sicurezza la zona e grazie all’intervento di un agente di madrelingua russa, gli agenti sono riusciti ad avviare un dialogo e a calmare il 65enne, proveniente dall’Europa dell’est, che non parlava la lingua italiana.  

Dopo averlo convinto a lasciare il coltello a terra, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario per le ferite che si era procurato. Il coltello è stato sequestrato e sono stati svolti accertamenti di rito nei confronti dell’uomo, denunciato per porto abusivo di armi. 

