Perù, cade un aereo da turismo: 7 italiani tra le vittime

(Adnkronos) – Ci sono sette turisti italiani tra le tredici vittime dell’incidente aereo nel sud del Perù, dove un piccolo velivolo che sorvolava le linee di Nazca si è schiantato al suolo, dopo essere decollato dall’aeroporto di Prisco. Lo riferiscono i media peruviani e fonti della Farnesina, contattate dall’Adnkronos, hanno confermato che stanno seguendo la situazione, insieme all’ambasciata italiana a Lima.

Secondo quanto riferito dai media locali, l’aereo con a bordo undici turisti – oltre ai sette italiani, due spagnoli e due tedeschi – e due piloti è precipitato nella zona di Pueblo Viejo, nella regione di Ica, dopo aver perso i contatti con la torre di controllo qualche minuto dopo il decollo da Prisco. Il velivolo appartiene alla compagnia Aerodiana. I voli erano ripresi appena ieri, dopo essere stati sospesi a causa dei forti venti nella zona.

Al momento le autorità non hanno fornito alcuna comunicazione ufficiale sulle possibili cause dell’incidente, mentre i soccorritori e le squadre d’emergenza sono al lavoro per recuperare le vittime.

Subito dopo essersi schiantato al suolo, l’aereo ha preso fuoco, impedendo ogni possibilità di soccorso. Questa la ricostruzione dell’incidente, fornita dai media peruviani, secondo cui l’aereo decollato da Prisco per il tour delle linee di Nazca che solitamente dura un’ora circa ha perso improvvisamente quota prima di precipitarea a poca distanza dall’aerodromo ‘Maria Reche’. Le autorità hanno disposto il trasferimento dei corpi delle vittime nell’obitorio di Ica, dove verranno effettuate le autopsie.

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