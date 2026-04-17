Porti, a Miami i big delle crociere aderiscono all’hub formativo di Roma e Lazio

(Adnkronos) – L’autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, presente al Seatrade Cruise Global di Miami, lancia il progetto per la creazione di un hub della formazione dedicato alla blue economy, con l’obiettivo di formare le figure professionali richieste dalle compagnie di navigazione e dall’intera filiera marittimo-logistica. La proposta, illustrata dal presidente Raffaele Latrofa e dal dirigente della promozione e marketing Malcolm Morini, ha riscosso un ampio consenso tra i principali operatori internazionali del settore. La manifestazione di interesse promossa dall’Adsp è stata accolta con grande attenzione e nel corso del Seatrade ha già raccolto importanti adesioni che si sono aggiunte a quelle già acquisite nei mesi scorsi: tra queste Msc Crociere, Costa Crociere, Global Ports Holding, Gnv.

Ulteriori manifestazioni di interesse sono arrivate da altri grandi gruppi internazionali quali Royal Caribbean, Disney Cruise Line, Norwegian Cruise Line e SeaDream Yacht Club, che hanno avviato le procedure interne per formalizzare l’adesione al progetto. L’iniziativa dell’Adsp prevede la creazione di un polo di eccellenza capace di mettere in relazione il sistema della formazione con le esigenze concrete del mercato del lavoro, coinvolgendo non solo le compagnie armatoriali ma anche l’intero cluster portuale e logistico e dei servizi per la blue economy, tra cui i maggiori esperti in simulazioni navali.

In questo quadro si inserisce la manifestazione di interesse sottoposta alle compagnie, che prevede la partecipazione al dialogo promosso dall’autorità di sistema portuale dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta per la realizzazione del Training Hub.

L’Adsp ha, inoltre, annunciato l’organizzazione, per il prossimo mese di novembre nel porto di Civitavecchia, di una tre giorni, dal 20 al 22, dedicata alla formazione e alla filiera logistica delle provviste di bordo, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta in due ambiti strategici come la qualificazione professionale e la provveditoria marittima. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Raffaele Latrofa, che fin dal suo insediamento ha posto al centro della propria azione lo sviluppo del capitale umano nella blue economy.

“Abbiamo riscontrato un immediato interesse da parte non solo delle compagnie croceristiche, ma anche di tutti i soggetti che operano nella filiera dei servizi alle navi, nel cluster portuale e nella catena logistica. L’obiettivo – dichiara Latrofa – è quello di creare, insieme alle compagnie, un centro formativo di eccellenza per le figure professionali di cui c’è bisogno, che diventi un punto di riferimento nazionale e grazie al quale i giovani del territorio possano costruire il proprio percorso lavorativo nella economia del mare”.

L’iniziativa rappresenta un tassello fondamentale nella strategia dell’Adsp Mtcs per accompagnare la crescita del traffico crocieristico e, più in generale, della blue economy, trasformando le opportunità del mercato in sviluppo concreto, occupazione qualificata e valore aggiunto per il territorio e per il sistema Italia.

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