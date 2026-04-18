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Marracash, sul palco arriva a sorpresa… Elodie: il duetto e l’abbraccio

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REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – Certi amori fanno giri immensi, e poi si ritrovano… sotto altre forme. Sotto altre espressioni. È il caso di Marracash ed Elodie, che a distanza di anni sono tornati a condividere il palco. Questa sera al Marra Block Party. Due voci, due percorsi artistici diversi, ma un’intesa che continua a lasciare il segno. 

La loro relazione, durata dal 2019 al 2021, si è conclusa senza torti, né polemiche. E proprio questa maturità ha reso ancora più significativo il momento andato in scena alla Barona, quartiere milanese dove Marracash è cresciuto, e dove questa sera è tornato. 

Durante il concerto, totalmente a sorpresa, Elodie è salita sul palco sulle note di ‘Niente canzoni d’amore’. Un brano che, pur non essendo stato inciso insieme, è spesso associato alla loro relazione e che negli anni entrambi hanno interpretato separatamente, ognuno col proprio pubblico, ognuno raccontando la propria storia.  

Un frammento del passato che, per una sera, è tornato a vivere. Un momento capace di rimanere impresso nella memoria di chi, dal 2021, non ha mai smesso di ricordare quella storia. 

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