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Procida, aggredisce la dirigente scolastica dopo aver registrato riunione di nascosto: arrestato un 47enne

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Deve rispondere di lesioni a dirigente scolastico e installazione abusiva di apparecchiature o mezzi idonei ad intercettare comunicazioni un 47enne di Afragola (Napoli) arrestato dai carabinieri della stazione di Procida. L’uomo – assistente tecnico di laboratorio in servizio presso l’istituto tecnico nautico “Caracciolo” di Procida – nel pomeriggio di ieri ha aggredito la dirigente scolastica dell’istituto e due agenti della polizia locale. Il 47enne, non presente durante la riunione, avrebbe lasciato il proprio smartphone all’interno dell’aula durante il collegio dei docenti registrando le conversazioni. L’uomo, vistosi scoperto, nel tentativo di recuperare il cellulare ha prima aggredito i due agenti della polizia municipale intervenuti e poi ha colpito con un pugno al volto la dirigente, rimasta a terra. I carabinieri sono arrivati poco dopo e hanno bloccato e arrestato il 47enne. Il 118 sul posto ha trasferito la preside in ospedale. Per la vittima 10 giorni di prognosi, per i due agenti 3 giorni ciascuno. L’intera vicenda è stata filmata da altro personale scolastico presente. I video sono stati acquisiti. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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