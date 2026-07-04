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Putin e l’incontro in prima linea con i generali, uno show girato in studio?

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REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – Vladimir Putin in versione soldato. Il presidente russo, secondo il Cremlino, si è recato in un posto di comando e ha incontrato i vertici militari per fare il punto sulla guerra in Ucraina. Il video rimbalza sui social e viene vivisezionato, in particolare da osservatori ucraini. E’ tutto vero? Putin ha lasciato Mosca per avvicinarsi al teatro di guerra? C’è chi dice no e parla di ‘show’ e fa notare dettagli sospetti. Le reti camouflage che rivestono gli interni fanno pensare ad un locale trasformato in set. La gestione delle luci è talmente perfetta da risultare quasi cinematografica. Il suono non fa pensare ad una struttura particolare come un bunker militare. Impeccabile anche il pavimento lucido su cui Putin, con scarpe non proprio militari, cammina… 

internazionale/esteri

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