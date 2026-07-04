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Marito disperso nel lago di Vico, Roccella: “Momento tragico e lacerante”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – A una settimana dalla scomparsa nelle acque del lago di Vico del marito Luigi Cavallari, disperso dopo un tuffo, la ministra Eugenia Roccella rompe il silenzio per ringraziare quanti, in questo “momento tragico e lacerante” le sono stati vicini. 

“Sto cercando di rispondere personalmente a ciascuno, e so che comprenderete se ci metto un po’. Ma intanto vorrei ringraziare anche attraverso questa pagina tutti coloro che in vario modo in questi giorni difficili mi hanno fatto giungere la propria vicinanza. Un’ondata di affetto che, in un momento per me così tragico e lacerante, mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. Grazie”, le parole della ministra sulla pagina Facebook. 

 

 

Proseguono intanto senza sosta le ricerche, finora senza esito. Le operazioni, che vanno avanti giorno e notte, sono rese complicate dalla scarsa visibilità dello specchio d’acqua, il cui fondale è particolarmente fangoso. In azione sommozzatori dei vigili del fuoco provenienti da Lombardia, Calabria, Sardegna e Lazio, moto d’acqua e droni.  

Cavallari, 84enne, si era tuffato nel lago sabato pomeriggio dalla barca con cui era in gita insieme alla moglie, ma non è più riemerso. A dare l’allarme è stata la stessa ministra. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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