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Mondiali, domani Messico-Inghilterra: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – I padroni di casa del Messico sfidano l’Inghilterra ai Mondiali 2026. Nella notte tra domani, domenica 5 luglio, e dopodomani, lunedì 6 luglio alle 2, la Nazionale nordamericana affronterà quella britannica – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. L’attsa sfida si disputerà allo stadio Azteca di Città del Messico.  

 

La sfida tra Messico e INghilterra è in programma la notte tra il 5 e il 6 luglio alle 2 ora italiana. Ecco le probabili formazioni: 

Messico: (4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Mora, Lira, Romo; Alvarado, Raul Jimenez, Quinones. All. Aguirre. 

Inghilterra: (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. All. Tuchel. 

 

Messico-Inghilterra sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn. Il match si potrà seguire in streaming sull’app di Dazn. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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