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Trieste, ubriachi al volante sbagliano marcia e finiscono con l’auto in mare

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REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – Un’auto con a bordo quattro giovani ventenni ubriachi è finita in mare stanotte nel porticciolo di Sistiana, nel comune di Duino Aurisina (Trieste). Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, il ragazzo che era alla guida ha inserito per sbaglio la retromarcia finendo con l’auto in acqua. I quattro ragazzi triestini – per i quali il tasso alcolemico era oltre i limiti – sono comunque riusciti ad uscire autonomamente dal veicolo mentre l’auto lentamente si inabissava. Stamane i vigli del fuoco di Trieste e Opicina e i sommozzatori arrivati da Venezia hanno recuperato con l’autogru la Citroen C3 dal fondale del porticciolo turistico 

cronaca

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