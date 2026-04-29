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Re Carlo e la battuta a Trump: “Parli inglese grazie a noi”

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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – “Se non fosse per noi, parlereste francese”. Re Carlo III alla Casa Bianca punge Donald Trump nella cena ufficiale. Il sovrano, nel suo discorso, ricorda le recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti: “Ha detto che, se non fosse per gli Stati Uniti, i paesi europei parlerebbero tedesco”, in riferimento alla Seconda Guerra Mondiale. “Oserei dire che se, non fosse per noi, voi parlereste francese”, la replica che richiama le origini degli Usa. Risultato: risate e applausi della sala. 

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