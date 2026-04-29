17.1 C
Firenze
mercoledì 29 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

‘Chi l’ha visto?’, dal giallo di Campobasso all’omicidio di Foggia: le anticipazioni della puntata di stasera

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Continua il mistero della morte di mamma e figlia a Campobasso. A ‘Chi l’ha visto?’ in onda stasera, mercoledì 29 aprile alle 21.20 su Rai 3, dopo i risultati del Centro Antiveleni di Pavia, ci si chiede: chi ha fatto entrare la ricina in quella casa? Acquisiti tutti i dati sul cellulare di Alice, la sorella maggiore che la sera del 23 dicembre – la sera su cui si concentra l’attenzione degli inquirenti – non ha cenato con i familiari perché era fuori per una pizza con gli amici. 

E poi l’omicidio di Dino Carta, il personal trainer ucciso a Foggia: chi e perché lo ha ucciso? Si analizzano gli audio registrati da una telecamera e si cercano un uomo e una donna che in quei momenti passavano nei pressi e che potrebbero fornire delle informazioni utili. 

Infine, il caso di Pamela Genini, l’ex modella uccisa a Milano: la sua tomba è stata profanata e il suo corpo mutilato, ma da chi? Mentre Gianluca Soncin accusato di omicidio volontario attende in carcere il processo, l’amico che quella sera allertò la polizia e corse in suo aiuto, è stato a lungo ascoltato dagli inquirenti. Alla domanda dell’inviato “Hai fatto tu questo scempio?” lui risponde: “Sono cattolico, non avrei mai profanato una tomba, qualcuno vuole incastrarmi”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
17.1 ° C
18.2 °
15.7 °
65 %
0.5kmh
100 %
Mer
25 °
Gio
20 °
Ven
20 °
Sab
26 °
Dom
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1977)ultimora (969)Video Adnkronos (291)ImmediaPress (288)lavoro (69)Tecnologia (69)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati