‘Una giornata particolare’, stasera in tv lo speciale per ricordare Gino Paoli

(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 29 aprile alle 21.15, su La7 appuntamento per ricordare Gino Paoli, una delle più iconiche voci della musica italiana a un mese dalla sua scomparsa. Aldo Cazzullo presenta ‘Una Giornata Particolare’, una puntata speciale che grazie all’ultima intervista al cantautore ripercorre novant’anni di storia italiana attraverso la vita, la voce e i ricordi di Gino Paoli.

Aldo Cazzullo trascorre con lui un’intera giornata, dalla mattina alla sera, nella sua casa affacciata sul mare. Ne nasce un dialogo intimo e sorprendente, tra ironia e malinconia, in cui Paoli attraversa la propria esistenza come una lunga canzone: l’infanzia a Genova durante il fascismo, il dopoguerra, la ricostruzione, l’amicizia con Tenco, Lauzi e gli altri cantautori della “scuola genovese”, l’esplosione del successo, gli amori, le ferite, il mestiere di scrivere e vivere.

Il racconto è arricchito da foto inedite, materiale di repertorio e interviste esclusive a figure che hanno incrociato la sua storia artistica e personale. Dalle confessioni dei suoi grandi amori Ornella Vanoni e Stefania Sandrelli, fino ai ricordi degli amici di una vita come Renzo Piano, Antonio Ricci e Gianni Morandi, ad emergere è un profilo a 360 gradi di Paoli: l’uomo e l’artista, l’amico e l’amante, il testimone e il protagonista di un’epoca.

Il risultato è un viaggio emozionante tra ricordi privati e memoria collettiva: la storia di Gino Paoli diventa la storia d’Italia, e la storia d’Italia si riflette nella voce di un uomo che l’ha attraversata cantando.

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