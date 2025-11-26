realme GT 8 Pro: l’eredità Ricoh GR Ridefinisce la fotografia mobile e la creatività urbana

(Adnkronos) – In collaborazione con realme

realme ha svelato il proprio posizionamento strategico per il comparto fotografico del suo nuovo flagship, il GT 8 Pro, che si presenta sul mercato con l’appellativo di “Best Street Snap Shooter.” Il dispositivo mira a trasformare la fotografia da smartphone da semplice cattura di immagini a strumento di espressione personale e creatività, grazie a tre elementi chiave: la partnership con RICOH GR, l’innovazione hardware con il teleobiettivo da 200MP e funzionalità video di livello professionale.

L’azienda ha motivato la stretta collaborazione con RICOH GR, maturata in quattro anni di sviluppo, come una risposta all’omologazione nel settore: “In un momento in cui molti utenti non cercano solo specifiche tecniche ma strumenti che li rappresentino davvero, la fotografia da smartphone rischia sempre più di diventare omologata.” Il risultato è un sistema pensato per chi vuole “cogliere l’attimo con spontaneità, raccontare la propria visione del mondo e farlo con stile, libertà e personalità.”

Il sistema fotografico del GT 8 Pro è frutto di una collaborazione strutturata che ha portato il DNA della street photography direttamente nello smartphone. L’attenzione si è concentrata su ogni dettaglio, “dall’ingegneria delle lenti, all’esperienza di scatto, fino alla resa dei colori.”

Al centro del sistema si trova una fotocamera principale da 50MP GR-certified, la prima progettata secondo gli standard ottici di RICOH GR. Questa lente 7P, abbinata a un rivestimento antiriflesso a 5 strati ultra-low reflective, è studiata per ridurre in modo efficace riflessi e bagliori, restituendo immagini sempre nitide e fedeli, anche in condizioni di luce complesse.

L’esperienza d’uso è potenziata dalla modalità esclusiva RICOH GR: con un semplice swipe, l’interfaccia si trasforma in un mirino immersivo che include le due lunghezze focali iconiche (28 mm e 40 mm) e il classico suono dell’otturatore. La personalizzazione stilistica è garantita da cinque profili colore ispirati alle pellicole GR: Pellicola Positiva, Pellicola per negativi, B&N ad alto contrasto, Standard e Monotono.

L’innovazione hardware è rappresentata dal primo teleobiettivo da 200MP Ultra Clarity nel suo segmento con ampio sensore da 1/1.56″, che assicura un’eccellente sensibilità alla luce, garantendo immagini dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il modulo supporta uno zoom ottico 3x, uno lossless 6x e raggiunge 12x con una qualità notevole, permettendo di catturare scene distanti con un ottimo livello di dettaglio. Questo teleobiettivo eccelle anche nei ritratti, sfruttando la nuova piattaforma Snapdragon e algoritmi avanzati per riprodurre fedelmente texture e luci complesse. Lo zoom ottico 3x, definito “golden focal length,” è ottimizzato per restituire una profondità di campo naturale, valorizzando il soggetto con una elevata resa espressiva.

A completare il comparto fotografico interviene una nuova fotocamera ultra-grandangolare da 50MP (campo visivo di 116 gradi). Sul fronte video, il GT 8 Pro eleva gli standard con la possibilità di registrare in 4K a 120 fps con supporto Dolby Vision (disponibile sia su fotocamera principale che teleobiettivo), garantendo contenuti fluidi e un’estetica cinematografica immediata.

Per i creator più esigenti, sono disponibili anche la registrazione in 4K 120 fps a 10 bit in Log e 8K a 30 fps.

Per sottolineare il proprio posizionamento lifestyle-first, realme ha lanciato la campagna “Imperfect Photography.” Con questa iniziativa realme vuole celebrare “la bellezza dell’autenticità attraverso scatti spontanei e non costruiti, dove tecnologia, stile e narrazione personale si fondono in modo naturale.”

Il progetto, ambientato nelle strade di Milano, ha coinvolto il fotografo Emanuele di Mare e influencer (tra cui Patrizio Morellato e Gianmarco Petrelli) che sono stati catturati in momenti di vita quotidiana utilizzando esclusivamente la fotocamera del GT 8 Pro. Ogni talent ha interpretato la campagna attraverso uno dei filtri ispirati a RICOH GR, confermando che “la fotocamera del GT 8 Pro diventa il mezzo per immortalare emozioni vere, senza post-produzione, ritocchi o filtri artificiali.”

Kevin Wu, CMO Italy di realme, ha sintetizzato la visione: “Con la campagna ‘Imperfect Photography’ vogliamo celebrare la bellezza dell’autenticità e della spontaneità. Il realme GT 8 Pro è pensato per essere uno strumento creativo immediato, capace di cogliere l’essenza dei momenti reali, senza filtri. È il compagno ideale per chi vive la fotografia come un’estensione del proprio stile di vita.”

I risultati di questa campagna saranno presentati ufficialmente in occasione dell’evento di lancio del 2 dicembre a Milano.

