martedì 18 Novembre 2025
Referendum giustizia, sondaggio Porta a porta: vittoria sì con 56%

(Adnkronos) – Il sì otterrebbe la vittoria nel referendum sulla riforma della giustizia, con il via libera quindi alla separazione delle carriere dei magistrati. E’ il dato di un sondaggio dell’Istituto Noto per Porta a Porta in caso di voto oggi, 18 novembre. 

Nel dettaglio, il 56% degli italiani dichiara che andrà a votare per il referundum confermativo sulla riforma per la separazione delle carriere dei magistrati, il 29% non andrà al voto. Gli indecisi rappresentano il 15%. 

In particolare, se si dovesse votare ‘oggi’, tra gli italiani che si sono espressi nel sondaggio il 56% voterebbe sì alla conferma della legge (così come uscita dal Parlamento) mentre il 44% voterebbe no, quindi per l’abrogazione. Il 18% del campione risulta ancora indeciso.. 

La mappa del voto collega il sì e il no al partito sostenuto. Voterebbe sì l’87% degli elettori di Fratelli d’Italia, l’84% di quelli di Forza Italia e il 71% di quelli della Lega. Voterebbe per abrogarla, invece, il 44% degli italiani, tra questi l’83% degli elettori del Pd e il 68% di quelli del M5S. 

politica

