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Rino Barillari, l’aggressione di Depardieu e il processo: “Ho ritirato la querela”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
“È un grande attore che amo e amerò sempre”. Si chiude così il caso tra Rino Barillari, il ‘King’ dei paparazzi, e l’attore francese Gerard Depardieu, accusato di averlo aggredito a Roma il 21 maggio del 2024.  

Il paparazzo ospite oggi nel salotto de ‘La volta buona’, su Rai1, ha spiegato di aver ritirato la querela: “Abbiamo trovato un accordo. Perché i paparazzi hanno anche un cuore e sanno perdonare”, ha detto.  

Barillari ospite in passato, sempre nel programma di Caterina Balivo, aveva raccontato l’accaduto: “Era in compagnia di una donna a Roma, in Via Veneto. Arrivo, faccio le foto: lui che tira il ghiaccio. Aspetto che si alzino, arriva lei come una tigre che voleva la macchina fotografica. Arriva lui, tre cazzotti e finisco in ospedale”, aveva raccontato.  

E non era finita così… “Mi guarda e mi dice ‘Italian m…'”, aveva aggiunto Barillari senza completare la frase. Il paparazzo lo aveva denunciato e pubblicamente aveva fatto una specifica richiesta: “Deve chiedere scusa a tutti gli italiani, perchè ai francesi abbiamo dato il cuore”. 

Le scuse, a quanto pare, sono arrivate: “La cosa più importante è che lui sia tornato in Italia, nello stesso locale della discordia e ha chiesto scusa perché ha capito di aver sbagliato”, ha concluso. 

 

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