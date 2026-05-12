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Hantavirus, Lorenzin (Pd): “Errori su piano pandemico ed esercitazioni”

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(Adnkronos) – “Sull’hantavirus esistono già molte conoscenze scientifiche. Non siamo quindi di fronte a uno scenario simile a quello vissuto con il Covid, allora un virus completamente nuovo. Certo, questo rappresenta comunque un primo stress test internazionale dopo la pandemia e qualche criticità, soprattutto sul piano della comunicazione, mi sembra sia emersa. Noi stiamo seguendo tutte le procedure di allerta previste. Ma questa vicenda dimostra ancora una volta il ruolo fondamentale dell’Organizzazione mondiale della sanità e del coordinamento internazionale nella gestione delle emergenze sanitarie”. Lo ha detto Beatrice Lorenzin (Pd), a margine del convegno organizzato a Roma da Fnopi per la Giornata internazionale dell’infermiere, che si celebra oggi 12 maggio. 

“A mio avviso – ha spiegato – è stato un errore prendere le distanze dal piano pandemico, così come è stato un errore non effettuare le necessarie esercitazioni. Mi auguro che questa situazione possa portare a ripensare alcune scelte compiute dall’Italia negli ultimi anni”, ha concluso Lorenzin.  

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