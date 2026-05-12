20.3 C
Firenze
martedì 12 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Oncologia: si concretizza l’impegno di BeOne nei tumori solidi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “L’ingresso di BeOne nell’oncologia solida rappresenta un momento cruciale. Abbiamo iniziato circa 5 anni fa nell’oncoematologia e oggi ci muoviamo verso i tumori solidi, patologie estremamente gravi e rilevanti. Il nostro impegno, che si apre ufficialmente oggi, è destinato a protrarsi negli anni a venire: disponiamo infatti di una pipeline ricca, in fase di sviluppo negli ambiti polmonare, gastrointestinale, mammario e ginecologico. Questo è per noi solo l’inizio di un percorso che condivideremo con le comunità scientifiche e con i pazienti, con l’obiettivo di introdurre terapie innovative first-in-class o best-in-class”. Così Marco Sartori, General Manager di BeOne Medicines Italia, intervenendo oggi a Milano all’incontro con la stampa organizzato per fare il punto sui passi avanti nella cura dei tumori dello stomaco, dell’esofago e del polmone, alla luce dell’approvazione da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) della rimborsabilità di tislelizumab per il trattamento di queste neoplasie. 

“Il nome stesso dell’azienda, BeOne – spiega Sartori – racchiude l’idea di un’unione a 360 gradi con le associazioni dei pazienti, le comunità scientifiche, le università e le istituzioni. L’integrazione è fondamentale perché la cura non si esaurisce con il solo trattamento farmacologico. Siamo partner di istituti di ricerca, atenei e organizzazioni di pazienti: un impegno che intendiamo continuare a portare avanti con determinazione”, conclude. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
20.3 ° C
21.5 °
19.4 °
50 %
6.2kmh
40 %
Mar
23 °
Mer
18 °
Gio
20 °
Ven
15 °
Sab
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2050)ultimora (1055)Video Adnkronos (304)ImmediaPress (245)lavoro (97)salute (82)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati