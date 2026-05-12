20.3 C
Firenze
martedì 12 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Rebuild 2026, Dell’Erba (Federcasse): “La casa è un bene primario, servono mutui sostenibili e capitale paziente”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “La questione abitativa oggi è apertissima: c’è bisogno di case, ma soprattutto di case a costi ragionevoli. E per acquistare una casa servono strumenti di credito sostenibili e accessibili”. Lo ha dichiarato Augusto Dell’Erba, Presidente di Federcasse, intervenuto in collegamento nel corso della dodicesima edizione di REbuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile nel mondo delle costruzioni, in svolgimento dal 12 al 13 maggio al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn). 

Secondo Dell’Erba, la crescente finanziarizzazione del sistema bancario rischia di ridurre l’attenzione verso il credito destinato all’acquisto delle abitazioni. “I mutui per la casa richiedono tempi lunghi e una logica di investimento orientata al lungo periodo. Non sempre questo tipo di operazioni viene premiato dai mercati finanziari, ma si tratta di investimenti essenziali per la società”, ha sottolineato. 

Nel suo intervento, il presidente di Federcasse ha ribadito il ruolo centrale delle banche di credito cooperativo nel sostenere famiglie e territori. “Le banche di comunità hanno un patrimonio costruito nel tempo che appartiene ai territori di riferimento. Per questo possono svolgere una funzione sistemica nell’accesso alla proprietà della casa, che resta un bene primario”, ha affermato. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
20.3 ° C
21.5 °
19.4 °
50 %
6.2kmh
40 %
Mar
23 °
Mer
18 °
Gio
20 °
Ven
15 °
Sab
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2059)ultimora (1060)Video Adnkronos (306)ImmediaPress (247)lavoro (97)salute (82)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati