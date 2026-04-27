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Roma, misure anti-zanzare in vista dell’estate: cosa dice l’ordinanza

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Iniziano le giornate calde e con esse tornano le zanzare. A Roma sono già in corso i trattamenti antilarvali a cura del Comune, ma con un’ordinanza il Sindaco Roberto Gualtieri ricorda che la collaborazione dei cittadini è sempre determinante per l’efficacia degli interventi messi in campo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, in particolare dalle zanzara tigre e dalla zanzara comune.  

 

Il provvedimento, al fine di tutelare la salute pubblica dei residenti nel territorio di Roma Capitale, dispone le misure necessarie per contrastare la diffusione nei condomini e nelle aree private. Tra le disposizioni per limitare la proliferazione delle zanzare vi è quella di effettuare interventi preventivi antilarvali e privilegiare prodotti biologici, non abbandonare oggetti e contenitori su balconi e terrazzi o coprirli se non rimovibili, evitare innaffiamenti continui e pulire le grondaie.  

 

Roma Capitale ha lanciato anche la campagna di sensibilizzazione ‘Meglio prevenire che zanzare’, diffusa attraverso i canali e il circuito della comunicazione istituzionale. “Anche quest’anno l’ordinanza firmata dal sindaco dispone tutte le misure necessarie che i privati devono adottare per la tutela della salute pubblica – dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale – La collaborazione dei cittadini, infatti, concorre in maniera determinante alla limitazione della proliferazione delle zanzare nel territorio urbano. Proprio con questo obiettivo, il Dipartimento Tutela Ambientale ha già avviato sulle aree pubbliche i trattamenti sulle caditoie e i tombini, eseguiti con prodotti naturali, in tutti i Municipi. Il primo ciclo dei sei trattamenti è iniziato e marzo e l’ultimo terminerà a novembre”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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