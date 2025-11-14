16.7 C
Firenze
venerdì 14 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanità, Cicchetti (Agenas): “Competenze e organizzazione chiave per riforma Ssn”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Siamo alla vigilia di un importante cambiamento del Servizio sanitario nazionale, che abbiamo fortemente voluto attraverso gli investimenti del Pnrr e con il Decreto ministeriale 77 del 2022, con l’obiettivo di portare il Servizio sanitario più vicino ai cittadini. A questo processo abbiamo dedicato molte risorse che stanno trasformando tecnologicamente il sistema grazie alla digitalizzazione, al Fascicolo sanitario elettronico 2.0, all’ecosistema dei dati sanitari e alla piattaforma nazionale di telemedicina. Ma tutto questo richiede una reale trasformazione organizzativa e un aggiornamento delle competenze”. Così Americo Cicchetti, commissario straordinario Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali intervenendo, oggi a Roma, all’incontro per il lancio di ‘Officina delle competenze’, l’iniziativa di Johnson & Johnson, realizzata in collaborazione con Altems, l’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’università Cattolica del Sacro Cuore.  

Sul cambiamento del Ssn, Cicchetti evidenzia che si tratta di “riconnettere ciò che accade sul territorio con le competenze specialistiche degli ospedali. Ciò implica la revisione dei profili di ruolo e, di conseguenza, del modello di competenze necessario per operare in modo efficace. Analizzare e comprendere i gap – conclude – è fondamentale per raggiungere questo obiettivo”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.7 ° C
17.3 °
15.3 °
73 %
2.6kmh
75 %
Ven
16 °
Sab
18 °
Dom
17 °
Lun
17 °
Mar
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1550)ultimora (1448)sport (56)demografica (46)attualità (33)Regione Toscana (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati