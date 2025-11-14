Sanità, Cicchetti (Agenas): “Competenze e organizzazione chiave per riforma Ssn”

(Adnkronos) – “Siamo alla vigilia di un importante cambiamento del Servizio sanitario nazionale, che abbiamo fortemente voluto attraverso gli investimenti del Pnrr e con il Decreto ministeriale 77 del 2022, con l’obiettivo di portare il Servizio sanitario più vicino ai cittadini. A questo processo abbiamo dedicato molte risorse che stanno trasformando tecnologicamente il sistema grazie alla digitalizzazione, al Fascicolo sanitario elettronico 2.0, all’ecosistema dei dati sanitari e alla piattaforma nazionale di telemedicina. Ma tutto questo richiede una reale trasformazione organizzativa e un aggiornamento delle competenze”. Così Americo Cicchetti, commissario straordinario Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali intervenendo, oggi a Roma, all’incontro per il lancio di ‘Officina delle competenze’, l’iniziativa di Johnson & Johnson, realizzata in collaborazione con Altems, l’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’università Cattolica del Sacro Cuore.

Sul cambiamento del Ssn, Cicchetti evidenzia che si tratta di “riconnettere ciò che accade sul territorio con le competenze specialistiche degli ospedali. Ciò implica la revisione dei profili di ruolo e, di conseguenza, del modello di competenze necessario per operare in modo efficace. Analizzare e comprendere i gap – conclude – è fondamentale per raggiungere questo obiettivo”.

