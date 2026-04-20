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Cobolli, premio di consolazione a Monaco: scambia maglia con… Hummels

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(Adnkronos) –
‘Premio di consolazione’ per Flavio Cobolli a Monaco di Baviera. Il tennista azzurro ha perso la finale dell’Atp 500 tedesco, cedendo in due set all’americano Ben Shelton dopo aver eliminato Alexander Zverev in semifinale, con il punteggio di 2-6, 7-5, ma a fine partita ha ottenuto la maglia di Mats Hummels, ovviamente della ‘sua’ Roma. 

Il difensore tedesco, nell’ultima stagione proprio alla Roma prima di decidere di ritirarsi al termine dell’anno, ha infatti assistito alla finale e a fine partita ha incontrato Cobolli, tifosissimo giallorosso. Ne è nato un inedito scambio di maglie, con l’azzurro che ha regalato a Hummels la sua divisa da gioco ricevendone una della Roma firmata proprio dal tedesco. 

Il tutto è stato condiviso sul profilo Instagram di Hummels: “Che torneo hai disputato”, ha scritto nella descrizione taggando proprio Cobolli, “e grazie per la mia prima maglia da tennis scambiata. Daje!”. Nei commenti la risposta di Flavio: “Grazie mats, sei una leggenda!! Ci vediamo presto e speriamo di giocare bene a padel insieme”. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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