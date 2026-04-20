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Belve, gli ospiti della puntata di domani: Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva

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(Adnkronos) –
Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva Torna sono gli ospiti della nuova puntata di ‘Belve’, in onda domani, martedì 21 aprile, in prima serata su Rai 2 e on demand su Raiplay e Disney+.  

Nei suoi iconici faccia a faccia Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca. Ospiti diversi disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice.  

Da quest’anno in ogni puntata vanno in onda anche i provini di Belve: persone comuni siederanno sullo sgabello intervistate da Francesca Fagnani. Non mancherà come di consueto la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato nel corso degli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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