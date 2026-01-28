9.8 C
Santanchè: “Può essere investimento importante per promozione turistica”

(Adnkronos) – “Lo sport può essere un investimento importante per la promozione turistica, ma anche per gli esseri umani perché investendo nello sport si può risparmiare in salute”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, alla presentazione di “Triathlon Experience”, un progetto strategico che unisce sport, turismo e valorizzazione del territorio, portando l’Italia al centro del grande triathlon internazionale. La manifestazione prevede quattro eventi di livello mondiale, distribuiti lungo l’arco dell’anno e sull’intero territorio nazionale, con l’obiettivo di promuovere il turismo sportivo sostenibile, favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e valorizzare destinazioni italiane meno battute dai circuiti tradizionali. Le tappe toccate saranno Padola (Bl), Alghero (Ss), Taranto e Roma. 

“Sarà un grande viaggio dell’Italia nel mondo – prosegue Santanchè – arriveranno atleti da ogni parte del globo e questo sarà un passo avanti nella promozione, nel far conoscere la nostra nazione, non soltanto in quelle destinazioni che sono più note ma anche in quelle che sono altrettante belle ma meno conosciute”. 

sport

