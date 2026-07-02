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Ucraina, Russia attacca Kiev con missili e droni: 8 morti

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
La Russia colpisce Kiev con droni e missili. Violento attacco contro la capitale dell’Ucraina nella notte tra l’1 e il 2 luglio. Il raid si sviluppa con due ondate di droni e con lancio di missili che provocano almeno 8 morti. L’allarme scatta poco dopo l’una italiana, quando il sindaco Vitali Klitschko diffonde il messaggio per la popolazione: “Non uscite dai rifugi. Kiev è sotto attacco da parte di missili balistici e droni. Si sentono esplosioni in città. Il nemico continua a lanciare razzi contro la capitale”, dice il primo cittadino su Telegram. 

Le vittime sono almeno 8, viene registrato un “numero significativo” di feriti, secondo il capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina, Timur Tkachenko. “A questo punto, il bilancio delle vittime dell’attacco russo è salito a otto. Ancora una volta, il nemico sta prendendo di mira deliberatamente le zone residenziali e uccidendo i civili”, afferma su Telegram, mentre le autorità locali segnalano diversi edifici residenziali gravemente danneggiati. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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