23.1 C
Firenze
giovedì 2 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Belgio-Senegal 3-2, decide il rigore al 125′: fallo su Tielemans, cosa è successo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Una rimonta strepitosa con un rigore allo scadere. Il Belgio batte 3-2 il Senegal nei sedicesimi di finale dei Mondiali e vola gli ottavi. La Nazionale del ct Garcia, sotto 0-2 all’86’, riesce miracolosamente ad acciuffare il 2-2 alla fine dei tempi regolamentari con i gol di Lukaku e Tielemans. Si va ai supplementari e i Diavoli Rossi completano la rincorsa al 125′, in pieno recupero, con il rigore trasformato da Tielemans. 

L’arbitro Martinez assegna il penalty dopo una lunghissima valutazione al Var per un episodio destinato ad alimentare polemiche. Sul cross basso da sinistra, Tielemans sembra rubare il tempo a Camara: il giocatore del Belgio non prende il pallone, quello del Senegal tocca il piede dell’avversario che crolla a terra con la palla già passata. Il verdetto arriva dopo l’analisi delle immagini televisive: “Il numero 8 del Senegal calcia il piede del numero 8 del Belgio”. Rigore, Tielemans non sbaglia dal dischetto e il Belgio vola agli ottavi. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
23.1 ° C
23.9 °
21.3 °
69 %
2.5kmh
48 %
Gio
31 °
Ven
34 °
Sab
34 °
Dom
36 °
Lun
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2093)ultimora (1277)Video Adnkronos (452)salute (90)sport (84)Tecnologia (64)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati