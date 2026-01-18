Scontri tra tifosi della Fiorentina e della Roma in autostrada a Bologna: auto danneggiate

(Adnkronos) –

Scontri in autostrada oggi, domenica 18 gennaio, tra l’autogrill Cantagallo e l’uscita per Bologna Casalecchio tra ultras della Fiorentina e della Roma, in viaggio per raggiungere i luoghi delle trasferte delle rispettive squadre, a Bologna e a Torino. Alcune auto sono rimaste danneggiate nel corso dei tafferugli. Sono al vaglio le immagini delle videocamere per ricostruire quanto è accaduto.

Lo scontro è avvenuto tra circa 200 tifosi: sono scesi dalle proprie auto, con il volto coperto e armati di bastoni e spranghe, affrontandosi sulla corsia di emergenza dell’autostrada. Indagini in corso da parte della Questura di Bologna per identificare i responsabili. Nel territorio di Modena, la Polstrada ha già individuato alcune autovetture danneggiate dei romanisti.

