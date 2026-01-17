10.7 C
Serie A, oggi Cagliari-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Serie A.
Oggi, sabato 17 gennaio, i bianconeri sono impegnati all’Unipol Domus in trasferta contro il Cagliari nel 21° turno di campionato. La squadra di Spalletti, al momento quarta in classifica insieme alla Roma, arriva dal successo pesante contro la Cremonese. I rossoblù hanno invece perso contro il Genoa nell’ultimo impegno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Cagliari-Juve, in campo oggi alle 20:45: 

Cagliari (4-3-3) Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto, Obert; Mazzitelli, Prati, Adopo; Palestra, Kilicsoy, Se. Esposito. All. Pisacane 

Juventus (4-2-3-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti 

Cagliari-Juve sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Partita disponibile in streaming sull’app di Dazn, Sky Go e NOW.  

