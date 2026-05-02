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Serie A, oggi Como-Napoli – La partita in diretta

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(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo ed è di scena in trasferta contro il Como in uno degli anticipi della 35esima giornata di Serie A. I lariani padroni di casa, quinti in classifica con 61 punti, vanno a caccia di una vittoria per tenere vive le speranze di acciuffare la qualificazione alla Champions League. I partenopei, secondi con 69 punti a 10 lunghezze dall’Inter capolista, devono fare risultato per non consegnare lo scudetto ai nerazzurri. Calcio d’inizio alle 18.  

Dove vedere Como-Napoli? La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv e in streaming da Dazn. 

In caso di k.o. del Napoli, l’Inter potrebbe festeggiare davanti alla tv. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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