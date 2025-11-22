6.5 C
Serie A, oggi Fiorentina-Juve – La partita in diretta

(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A. Oggi, sabato 22 novembre, è il turno di Fiorentina-Juventus. I viola di Paolo Vanoli, ultimi in classifica con soli 5 punti, ospitano al Franchi i bianconeri per andare a caccia di punti pesanti per riemergere dalla zona calda della classifica. Dall’altra parte, la squadra di Spalletti scende in campo per una vittoria fondamentale in ottica Champions League. Calcio d’inizio alle 18. 

Dove vedere Fiorentina-Juve? La partita è visibile su Dazn (anche in chiaro) e su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Sfida visibile anche in streaming sull’app di Dazn. 

Nella prossima giornata di campionato, la Juve ospiterà il Cagliari. Per la Fiorentina ci sarà invece la trasferta a Bergamo contro l’Atalanta.  

