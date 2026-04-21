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Sinner, conto alla rovescia per esordio a Madrid: ecco chi sarà il suo avversario

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner si prepara all’esordio nel Masters 1000 di Madrid. Il numero uno al mondo inizierà il suo percorso nel Masters 1000 spagnolo dal secondo turno e lo farà contro un qualificato. Da oggi, martedì 21 aprile, c’è una certezza: il suo avversario nel primo match nella capitale spagnola sarà un francese. Jannik se la vedrà contro uno tra Benjamin Bonzi (già battuto tre volte in tre match) e Titouan Droguet (mai affrontato in carriera), che si sfideranno nel primo turno del torneo.  

Il fuoriclasse azzurro scenderà in campo venerdì 24 aprile per il suo esordio nel Masters 1000 spagnolo (orario ancora da confermare) contro uno dei due transalpini. Ecco tutte le possibili date dei match del numero uno: 

Secondo turno venerdì 24 aprile 

Terzo turno domenica 26 o lunedì 27 aprile 

Ottavi di finale martedì 28 aprile 

Quarti di finale mercoledì 29 o giovedì 30 aprile 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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