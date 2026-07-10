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Sinner, Djokovic ko e finale a Wimbledon: “Vincere contro Nole è speciale”. Poi la battuta sulle star in tribuna

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner sorride dopo il successo in semifinale di Wimbledon contro Novak Djokovic. Il tennista azzurro ha superato il serbo in tre set e domenica 12 luglio si giocherà la finale del torneo inglese contro Alexander Zverev: “Penso sia speciale essere ancora in finale e averlo fatto con Novak, che ispira le nuove generazioni, lo è ancora di più” ha detto il numero uno del ranking Atp al termine del match. “Sapevamo che sarebbe stata dura oggi, ho perso con lui agli Australian Open. Serviva adattarsi, venivo da una partita dura ai quarti. Ho cercato di servire bene, ho mescolato un po’ le cose e sono felice. Oggi ho alzato il livello”.  

Sinner ha anche trovato il tempo di sorridere con una considerazione sulla moda, visto che ad assistere alla sfida c’erano anche la direttrice di Vogue America Anna Winthur e lo stilista Tom Ford: “E’ stato un po’ strano giocare davanti a così tante stelle della moda, un po’ inquietante” ha detto l’azzurro. “Sono però un tennista e devo mettere la palla in campo. Ci vediamo domenica”. 

 

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