Sinner lo batte, Ruud ‘sfotte’ l’Italia… del calcio: “Le cose non vanno molto bene”

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Casper Ruud ‘sfotte’ l’Italia dopo l’eliminazione ai playoff dei Mondiali 2026. Oggi, domenica 17 maggio, il tennista norvegese è stato battuto da Jannik Sinner nella finale degli Internazionali di Roma, ma durante la premazione ci ha tenuto a lanciare un giocoso sfottò calcistico.

Dopo i consueti ringraziamenti, Ruud ha dedicato un pensiero al lavoro della Federazione e ai risultato degli altri tennisti italiani del circuito: “Complimenti alla Federazione per il lavoro che state facendo”, ha detto il norvegese dal palco allestito sulla terra del Centrale, “ovviamente c’è Jannik, ma non solo. Avete tanti tennisti nelle prime posizioni del ranking”.

Poi però, lo sfottò: “Ovviamente le cose nel calcio sono molto diverse”, ha detto ridendo Ruud, provocando l’ilarità del Centrale, “scusate, ma quando la Norvegia batte l’Italia…”, ha concluso il tennista, che si è preso così una piccola ‘rivincita’ dopo la sconfitta in finale, ricordando come, effettivamente, la Nazionale scandinava abbia vinto il girone con l’Italia, battendola sia all’andata che al ritorno e spedendola al playoff, poi perso con la Bosnia.

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