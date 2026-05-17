21.9 C
Firenze
domenica 17 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner vince gli Internazionali, Panatta lo incorona: “Vittoria speciale”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
“Vedere Jannik vincere al Centrale del Foro Italico ha qualcosa di speciale”. Adriano Panatta incorona Jannik Sinner, oggi trionfatore agli Internazionali d’Italia. Un italiano torna re del Foro Italico. L’ultimo a riuscirci, 50 anni fa, era stato proprio Panatta, campione a Roma nel 1976. “Qui ho vissuto un giorno che mi ha cambiato la vita nel ’76, e ritrovare oggi un italiano capace di imporsi con questa personalità e questo gioco mi fa davvero piacere. Contro un avversario solido come Casper Ruud ha mostrato maturità, calma e coraggio nei momenti importanti. Il pubblico romano aspettava un momento così e sa riconoscere chi entra in campo con rispetto e carattere, e Jannik oggi se l’è preso tutto”, dice Panatta. “Jannik è un esempio per tutti, gli faccio le mie congratulazioni”, aggiunge. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
21.9 ° C
22.8 °
19.8 °
47 %
5.7kmh
20 %
Dom
21 °
Lun
21 °
Mar
19 °
Mer
26 °
Gio
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2389)ultimora (1248)Video Adnkronos (419)ImmediaPress (225)lavoro (113)salute (100)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati