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Sinner: “Mi auguro presto Alcaraz in campo, spero già a Roma”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Jannik Sinner ‘preoccupato’ per l’infortunio di Carlos Alcaraz. Oggi, lunedì 20 aprile, il tennista azzuro ha parlato dell’infortunio rimediato dallo spagnolo a Barcellona, che lo ha costretto a saltare, oltre all’Atp 500 catalano, anche il Masters 1000 di Madrid e lo mette in dubbio anche per gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, tornei a cui Alcaraz arriva da campione in carica con tanti punti nel ranking da difendere. 

“Io e Alcaraz come Federer e Nadal? Penso che ogni rivalità sia diversa, io e Carlos siamo due persone normali con valori simili, come la famiglia. Ci siamo divisi gli ultimi tornei importanti, mi spinge a dare il meglio”, ha detto Sinner a margine della cerimonia di premiazione dei Laureus Awards a Madrid, che sarà presentata da Novak Djokovic, “so che sta passando un momento difficile con questo infortunio, mi auguro di verderlo presto in campo. Spero ci sia già a Roma perché voglio vincere contro i più forti”. 

“Sono contento di essere qua, è un momento unico, per essere tra i finalisti devi aver fatto una grande stagione”, ha sottolineato il numero uno del mondo, “mi godo il momento, è bello essere qui con altri atleti di sport diversi. Ho visto Novak in hotel, abbiamo parlato un po’, è una cosa diversa vederlo in questa veste, a lui piace, è il presentatore perfetto per una serata così”.  

Dal fine settimana si tornerà a fare sul serio in campo nel torneo Masters 1000 di Madrid: “Si sa che a Madrid ci sono condizioni un po’ particolari, con l’altitudine la palla schizza via, proveremo a giocare bene, sono qui per fare del mio meglio ed essere poi pronto per Roma, con l’obiettivo di arrivare al massimo a Parigi che è il torneo più importante”. 

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