Six Kings Slam, via a torneo più ricco di sempre: 1,5 milioni per la sola partecipazione

(Adnkronos) –

Sei tennisti, compreso Jannik Sinner, per un montepremi da urlo. Tutto pronto per la prima edizione del Kings Six Slam, torneo di esibizione che inizia oggi a Riad, in Arabia Saudita. I migliori tennisti del pianeta si affronteranno in un torneo che promette emozioni senza fine. In palio per i partecipanti c’è il montepremi più ricco di sempre. Ognuno dei tennisti in gara intascherà infatti un milione e mezzo di euro per la sola partecipazione mentre, in caso di vittoria, la cifra si quadruplicherà raggiungendo i 6 milioni. Si tratta, come detto, della cifra più alta di sempre messa in palio da un torneo di tennis. Basti pensare che i montepremi più alti tra gli Slam sono quelli di Wimbledon e degli US Open: 3,6 milioni. Il Roland Garros e gli Australian Open garantiscono invece al vincitore cifre più basse, rispettivamente 2,7 e 2,2 milioni di euro. Il torneo inizia oggi, 16 ottobre, a partire dalle ore 18:30 con due scontri epici: Sinner contro Medvedev e Rune contro Alcaraz, che determineranno gli sfidanti di Djokovic e Nadal per le semifinali del 17 ottobre dalle 18:30. Il 19 ottobre sarà il giorno della verità. Sempre dalle 18:30 si partirà con la finale per il 3°/4° posto, ma l’evento clou arriverà subito dopo, con il match che decreterà chi, tra i sei giganti del tennis mondiale, sarà incoronato re del ‘Six Kings Slam’.

Il Six Kings Slam sarà trasmesso in diretta su Sky, al canale Sky Sport Tennis (203), ma sarà visibile anche in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre, e su Dazn che trasmetterà l’evento anche in modalità gratuita e con commento in italiano. Sarà inoltre possibile seguire il torneo in streaming su NOW e DAZN, oltre che sull’app Sky Go. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)