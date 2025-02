Spiagge dorate, odalische e aperitivi: la ‘Trump Gaza’ nel video AI del presidente Usa

(Adnkronos) – “Niente più tunnel, niente più paura. La ‘Trump Gaza’ è finalmente arrivata”. In un video creato attraverso l’Intelligenza Artificiale, con tanto di canzone ad hoc, ecco l’ipotesi sul ‘futuro dorato’ della Striscia se – come proposto dagli Usa – andrà in porto il progetto sulla ‘riviera del Medio Oriente’ annunciato dal presidente americano Donald Trump. Un futuro fatto di splendide spiagge, locali, bambini sorridenti ma anche odalische danzanti quello che il video mostra in contrapposizione alla devastazione del presente. Ma il video surreale, condiviso dal presidente Usa sul suo profilo Instragram e su altri profili social ufficiali, non si ferma qui. Nelle immagini che scorrono rapide, ecco quindi “cosa succederà dopo il 2025” nella Striscia: a partire da Elon Musk impegnato a lanciare banconote o a fare aperitivo sulla spiaggia, passando per statue e souvenir d’oro dello stesso presidente Usa – che compare anche sdraiato su un lettino a bordo piscina mentre sorseggia un drink accanto al premier israeliano Benjamin Netanyahu – la ‘Trump Gaza’, come recita la canzone che accompagna la clip, si trasforma nel video da un cumulo di macerie a una località balneare “splendente” dal “futuro dorato” per “una nuova vita” nella riviera “numero 1”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)