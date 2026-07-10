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Spagna, 12 persone morte a causa di un incendio nel sud-est: alcune vittime trovate nelle auto

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(Adnkronos) – Almeno 12 persone sono morte in un incendio boschivo a Los Gallardos, nella provincia sud-orientale di Almería, mentre sei sono rimaste ferite. Alcune delle vittime sono state trovate all’interno di veicoli completamente avvolti dalle fiamme. Secondo i testimoni, l’incendio sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra e si sarebbe propagato rapidamente a una vicina area boschiva. Le autorità non hanno ancora confermato la causa dell’incendio. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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