Tasca (A2A): “Istituzioni consapevoli di rischi enormi, bilanci pubblici non bastano”

(Adnkronos) – “Il dialogo con le istituzioni è assolutamente buono perché sono consapevoli del fatto che i rischi sono enormi e i bilanci pubblici non sono sufficienti a coprire questi rischi, addirittura neanche le assicurazioni in taluni casi. Quindi bisogna prevenire”. Lo ha detto oggi il presidente di A2a, Roberto Tasca, a margine della presentazione del Climate Transition Plan della società, in corso a Milano.

Dal punto di vista di rapporto con le altre aziende “credo che in Italia ci sia, per tutto il settore dell’energia, un allineamento molto importante: c’è un’assunzione di responsabilità che tutti gli operatori, presentando i loro piani per i prossimi anni, hanno dichiarato di volersi assumere”. “Io credo che questo sia un sintomo del fatto che nel nostro Paese ogni tanto pecchiamo un po’ di pessimismo. Noi dobbiamo essere concretamente ottimisti, non velleitari, nell’immaginare come far risolvere il nostro sistema economico rispettando i vincoli ambientali che non possiamo rinviare” ha poi concluso Tasca.

—

sostenibilita

webinfo@adnkronos.com (Web Info)