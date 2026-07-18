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Tour de France sempre più nel segno di Pogacar, vince 14esima tappa e cala il poker

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Continua incontrastata la supremazia di Tadej Pogacar nel Tour del France 2026. Il campione sloveno della Uae Emirates, rasta al comando della corsa francese con la maglia gialla calando il poker, con il successo nella quattordicesima tappa, la Mulhouse-Fellering di 155,3 km. Il quattro volte vincitore della Grande Boucle, che già vede il quinti titolo, trionfa in solitaria dopo lo scatto a 8 km dal traguardo sulla dura salita del Col du Haag e precede sul traguardo il compagno di squadra Isaac Del Toro e il francese Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), a 38 secondi.  

Quarto posto per Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), mentre è quinto Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe). Per Pogacar arriva in terra francese la sua 25esima vittoria al Tour, eguagliando André Leducq, campione francese vincitore due volte della corsa di casa ed eroe della Resistenza nel suo Paese. Lo sloveno conquista la 125esima vittoria in carriera, la 17a stagionale e ora è al comando con 4’30” su Vingegaard e 5’04” su Evenepoel. Domani quindicesima tappa, la Champagnole-Plateau de Solaison di 183,9 km. 

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