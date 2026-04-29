21.6 C
Firenze
mercoledì 29 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trump, fucile in mano e messaggio all’Iran: “Il Bravo ragazzo non c’è più”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Donal Trump con la mitragliatrice in mano, sullo sfondo di un paesaggio devastato da bombardamenti. E’ l’immagine dai toni forti che accompagna l’ultimo avvertertimento del presidente Usa all’Iran. Il regime “non riesce a darsi una mossa. Non sanno come firmare un accordo non-nucleare. Farebbe bene a svegliarsi presto”, scrive Trump in un post su Truth con allegato un fotomontaggio — apparentemente generato con intelligenza artificiale — che lo ritrarre occhiali da sole indossati, fucile mitragliatore imbracciato davanti a una catena montuosa sconvolta da esplosioni e scenari di guerra. 

A colpire è anche la didascalia scelta per l’immagine: “No more Mr. Nice Guy!” (“il Bravo ragazzo non c’è più”), già utilizzato in precedenti post per sottolineare un cambio di tono nella sua posizione internazionale. 

Il contenuto è stato pubblicato nelle ore notturne a Washington, quando erano circa le 4 del mattino, e riprende una serie di messaggi recenti in cui l’ex presidente invoca una linea più dura nei confronti di Teheran sul dossier nucleare. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
21.6 ° C
24.1 °
21 °
32 %
1.3kmh
100 %
Mer
25 °
Gio
20 °
Ven
20 °
Sab
26 °
Dom
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2016)ultimora (982)ImmediaPress (297)Video Adnkronos (295)Tecnologia (75)lavoro (69)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati