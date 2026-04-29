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Lite tra ragazze per strada Porto Cesareo, 12enne azzannata da rottweiler a polpaccio

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Ci sarebbero screzi precedenti e una lite scoppiata per strada tra ragazze all’origine del ferimento di una 12enne che, l’altro ieri, a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, è stata azzannata da un cane rottweiler ed è rimasta ferita a un polpaccio. La vittima è stata medicata in ospedale e dimessa con una prognosi di 20 giorni. Sull’episodio i carabinieri, intervenuti nell’immediatezza, stanno svolgendo accertamenti, anche se al momento non è stata ancora presentata una denuncia formale.  

Secondo quanto ricostruito, quando la ragazzina di 12 anni, in compagnia di un’amica, ha incontrato la ‘proprietaria’ del cane, una quindicenne, che si trovava insieme ad altri tre giovanissimi, gli sfottò e gli insulti, già verificatisi in passato, si sono ripetuti. C’è stato un alterco e, secondo quanto testimoniato dalla 15enne, durante uno strattonamento, il cane ha azzannato la dodicenne, ferendola. Il rottweiler è stato riaffidato in osservazione e in quarantena al legittimo proprietario. Quindi non dovrà essere portato fuori di casa per un certo periodo. La 15enne, secondo quanto testimoniato nell’immediatezza, ha lamentato di essere stata provocata. Si indaga per capire se dietro questo episodio ci siano o meno atti di bullismo.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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