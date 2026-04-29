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Artigiano in Fiera, disponibile da oggi il pass gratuito per visitare Anteprima d’estate

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – È disponibile il pass gratuito per visitare Anteprima d’estate, l’evento promosso da Artigiano in Fiera in calendario dal 29 maggio al 2 giugno 2026 a Fieramilano Rho, tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:30. Cinque giorni pensati come un viaggio immersivo attraverso territori, saperi e tradizioni, che accompagna il pubblico in un racconto diffuso tra le regioni d’Italia e i Paesi del mondo, celebrando la creatività artigiana e il piacere dell’incontro. Con la partecipazione di oltre 1.000 artigiani da 50 Paesi, distribuiti su quattro padiglioni (1-3 e 2-4 a pochi passi dalle fermate di metropolitana e treni di Fieramilano Rho), Anteprima d’estate si conferma un appuntamento dove ogni incontro con gli artigiani diventa un’occasione di scoperta, ogni stand diventa una tappa, ogni creazione una storia. Dai territori italiani, con le loro identità regionali e i saperi tramandati, alle culture internazionali, la manifestazione valorizza il racconto autentico dei luoghi attraverso le mani e le voci di chi crea. 

Il percorso proposto accompagna i visitatori tra tessuti naturali, gioielli ispirati alla natura, soluzioni di design per la casa e l’outdoor, accessori per il viaggio e il tempo libero e prodotti per il vivere bene, fino all’offerta gastronomica tra specialità regionali italiane e cucine internazionali nelle otto Piazze del Gusto. A completare l’esperienza, spazi dedicati al relax e un palinsesto di eventi e spettacoli che attraversano linguaggi e tradizioni differenti, offrendo occasioni di incontro, evasione e convivialità. Anteprima d’estate diventa così un luogo in cui vivere l’estate in anticipo, tra atmosfere luminose, relazioni autentiche e suggestioni che parlano di vacanza, scoperta e tempo condiviso. 

Il pass gratuito è personale, valido per tutti i giorni della manifestazione e per più ingressi. Chi non si è mai registrato potrà scaricarlo facilmente online sul sito artigianoinfiera.it. Gli iscritti alla community di Artigiano in Fiera (visitatori delle ultime edizioni e clienti della piattaforma digitale), riceveranno invece il pass direttamente via e-mail. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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