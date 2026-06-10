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Tyler Mane: “Ho un tumore al seno, mi vergognavo a dirlo”

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(Adnkronos) – “Ho un tumore al seno. Capita ad un uomo su 750 e io sono uno di loro”. L’attore Tyler Mane, che ha interpretato Sabretooth in X-Men, ha annunciato di essere affetto da una “forma rarissima” di cancro. Il 59enne ha reso nota la diagnosi dal proprio profilo Instagram. “Ho brutte notizie, ho iniziato la chemioterapia oggi. Il tumore al seno viene diagnosticato ad un uomo su 750 nel corso della vita, io sono uno di questi. E’ una malattia rarissima e non se ne parla”, dice l’attore. Secondo l’Oms, su 100 casi di tumore al seno 1 riguarda un uomo. 

“Ho scoperto che le diagnosi per gli uomini arrivano quando la malattia ha già raggiunto uno stadio avanzato perché non è una patologia che viene seguita. I miei dottori non l’avevano presa in considerazione, mia moglie mi ha spinto a rimuovere un nodulo e così l’abbiamo presa in tempo”, racconta. “Sarò sincero, inizialmente volevo tenere tutto segreto perché è imbarazzante. Poi, quando mi sono informato sulla malattia, mi sono convinto: è il caso di parlarne”.  

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